ABD’nin raporuna FETÖ tepkisi

Dışişleri
Bakanlığı, ABD
'nin 2017 İnsan Hakları Raporu'nun Türkiye
bölümüne sert tepki gösterdi. Rapor için "yanlış tanımlamalar ve kabul edilemeyecek itham ve iddialarla doludur" denilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı
'nın 2017 Türkiye raporunun, ABD Kongresi'ne sunulmak üzere 190'dan fazla ülke için her yıl hazırlanan mutat belgelerden biri olduğu anımsatıldı. 'BÜYÜK DÜŞ KIRIKLIĞI YARATTI'
Bakanlık açıklamasında özetle şöyle denildi: "Ülkemizin DEAŞ
, PKK
/YPG
, FETÖ
ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle haklı ve meşru mücadelesi çerçevesinde almakta olduğu gerekli tedbirlerin, gerçekleri yansıtmaktan uzak, taraflı biçimde sunulduğu görülmüştür. Terör iltisaklı çevrelerin iddia ve ithamlarını gerçek gibi sunmak suretiyle bu sorumluluktan uzak bir anlayışla kaleme alınmış olması tarafımızda derin düş kırıklığı yaratmıştır. GÜLEN'İ KORUYANLAR YAZMIŞ
Kanlı bir darbe teşebbüsü gerçekleştiren terör örgütü FETÖ ile mücadele de gözardı edilmiştir. Terör bağlantılı grupların anlatılarını tekrarlayan ve terörle mücadeleyi 'iç çatışma' olarak nitelendirme gafletine düşen bu belgenin, FETÖ'nün elebaşının barındığı bir ülke tarafından kaleme alınmış olması rastlantı değildir. Tarafsızlık ve objektiflik kriterlerinden uzaklığı nedeniyle itibarı zedelenmiş bu raporun hazırlıkları kapsamında ülkemizin sürdüregeldiği işbirliğinden artık imtina etmesinin yerindeliği de bu vesileyle teyit olmuştur."