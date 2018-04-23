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’de yol haritası ve manifesto

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018
Erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, danışmanlarına ve kurmaylarına teşkilatı için 'yol haritası', vatandaşlara yönelik ise 'manifesto' hazırlanması talimatını verdi. Cuma günü Erdoğan İl Başkanları toplantısında yol haritasını teşkilat ile paylaşacak. Erdoğan, vatandaşlara yönelik mesajların yer alacağı manifestoyu ise 6 Mayıs'taki AK Parti İstanbul Kongresi'nde açıklayacak. Erdoğan yol haritası ve manifesto hazırlama çalışmalarına bizzat katılacak ve her iki metne rötuşları yaparak son halini verecek. Yol haritasında tüm teşkilatın sahada olması mesajı verilecek.
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AK Parti’de yol haritası ve manifesto
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