CHP'li vekiller yok yere partilerinden oldular!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sürpriz zirvesinin ardından dün iki parti 'ittifak' planını uygulamaya koydu. İYİ Parti'nin Meclis'te grup kurması ve bu şekilde doğrudan seçime katılmasının önünü açmak için iki parti 'hülle' yapma yoluna gitti.





İŞTE O VEKİLLER



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla dün 15 CHP milletvekili partiden istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı. Böylece TBMM'de 5 milletvekili ile temsil edilen İYİ Parti, 20 milletvekili sayısına ulaştı. İyi Parti bu yolla Meclis'te grup kurabilecek ve doğrudan seçime katılabilecek.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 15 milletvekilinin istifasını basın toplantısı ile duyurdu. Altay ve Tezcan, CHP'nin bu hamlesini "demokrasi ayıbının önüne geçmek" şeklinde açıkladı. İYİ Parti'ye katılan CHP'li vekiller şöyle: Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Mustafa Tuncer (Amasya), Nihat Yeşil (Ankara), Hüseyin Yıldız (Aydın), Mehmet Göker (Balıkesir), Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa), Erkan Aydın (Bursa), Tufan Köse (Çorum), Okan Gaytancıoğlu (Edirne), Tacettin Bayır (İzmir), Çetin Arık (Kayseri), Fatma Kaplan Hürriyet (Kocaeli), Ömer Fethi Gürer (Niğde), Ünal Demirtaş (Zonguldak).

AKŞENER: ABİDİK GUBİDİK İŞLER YAPMAYACAĞIZ DEMİŞTİ AMA...



Geçen ay yaptığı açıklamada "Grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağız" diyen Akşener de kararı nedeniyle Kılıçdaroğlu'na övgüler düzdü.

Meral Akşener "Grup kurmak gibi bir abidik, gubidik işimiz olmayacak" demişti ama...





BAHÇELİ: TAM BİR SİYASİ ÇÜRÜME



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu gelişmeye tepkisini şöyle dile getirdi: "Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını da kuşkusuz sandıkta göreceklerdir. Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama, tam bir siyasi çürüme halidir."



AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da "İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır" dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise "Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir; açık bir siyasi mühendisliktir" açıklamasını yaptı.