Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya çocuklarını ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya çocuklarını ağırladı

Cumhurbaşkanı , ve etkinlikleri için 40 farklı ülkeden gelen çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 18:37 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya çocuklarını ağırladı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT 23 Nisan Gala Programı, Millet Kongre ve Kültür Merkezi önünde kurulan ve dünya çocuklarının bir arada bulunduğu alana Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın gelmesiyle başladı. Çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Erdoğan, yine çocukların arasından eşi Emine Erdoğan ile birlikte yürüdükten sonra ve etkinliklerine katılan ülkelerin bayraklarının mavi renkli dünya haritasının üzerinde bulunduğu alana geldi. Erdoğan burada çocukları selamladıktan sonra programın yapılacağı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ne geldi.

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı ve çocukları kabul etti

Salonda çocukların coşkusu ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bol bol özçekim yaptı. Salonda engelli çocukların bulunduğu alana özellikle giden Erdoğan, çocuklarla burada kısa bir sohbet etti. Sinema ve dizi oyuncusu ve Ayla filminde birlikte rol aldığı Koreli küçük oyuncu Kim Seol ile birlikte sunduğu program Afganistan'dan gelen çocukların sergilediği halk dansları gösterisi ile başladı. 40 ülkenin çocukları da halk dansları gösterilerini salondaki misafirleri sundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya çocuklarını ağırladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN