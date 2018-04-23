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'ın katılımıyla 'de özel oturum

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumu için 'de.

Giriş Tarihi: 23.4.2018 13:54 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla TBMM'de özel oturum

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumu için 'de.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacak Genel Kurul'daki görüşmeleri izlemek üzere Meclise geldi.

Erdoğan, Mecliste TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından resmi törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Şeref Kapısı önünde TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı. Erdoğan daha sonra, Genel Kurulda kendisi için ayrılan locaya geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla TBMM'de özel oturum
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