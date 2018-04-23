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Bakanı'ndan Avrupalı liderlere " anlaşma" çağrısı

Bakanı Cevad Zarif, Avrupa ülkelerinin, Başkanı Donald 'ı " anlaşmayı" uygulamaya teşvik etmesi gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda, nükleer anlaşmanın yerini alacak başka bir anlaşmanın bulunmadığını vurguladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 18:07 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 18:07
İran Dışişleri Bakanı'ndan Avrupalı liderlere nükleer anlaşma çağrısı

Bakanı Zarif, Avrupa ülkeleri liderlerinin 'ı " anlaşmayı uygulamaya teşvik etmesi" gerektiğini belirtti

"B PLANI YOK. YA HEP YA HİÇ"

Açıklamasında Zarif şu ifadeleri kullandı:

"Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron doğru söylüyor, nükleer anlaşmanın B planı yok. Ya hep ya hiç. Avrupa liderleri, Trump'ı nükleer anlaşmada kalmaya teşvik etmekle yetinmemeli, onu uygulamaya geçirmek i adım atmalıdırlar."

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TRUMP KARARINI 12 MAYIS'TA AÇIKLAYACAK

Başkanı Trump'ın 12 Mayıs'ta ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusundaki kararını açıklaması bekleniyor.

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ÇOK ÜLKELİ BİR ANLAŞMAYI TEK ÜLKENİN İPTALİ TEHLİKELİ SONUÇLAR DOĞURUR

Ocak ayında yaptıkları açıklamada, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, , Çin, Fransa, ve ) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren ABD'li yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını kaydetmiş, anlaşmaya varılmaması durumunda, bunun Trump'ın son uzatma kararı olduğu ifade edilmişti.

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İran Dışişleri Bakanı'ndan Avrupalı liderlere "nükleer anlaşma" çağrısı
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