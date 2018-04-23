İran Dışişleri Bakanı'ndan Avrupalı liderlere "nükleer anlaşma" çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Avrupa ülkeleri liderlerinin Trump'ı "nükleer anlaşmayı uygulamaya teşvik etmesi" gerektiğini belirtti

"B PLANI YOK. YA HEP YA HİÇ"

Açıklamasında Zarif şu ifadeleri kullandı:

"Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron doğru söylüyor, nükleer anlaşmanın B planı yok. Ya hep ya hiç. Avrupa liderleri, Trump'ı nükleer anlaşmada kalmaya teşvik etmekle yetinmemeli, onu uygulamaya geçirmek için adım atmalıdırlar."

TRUMP KARARINI 12 MAYIS'TA AÇIKLAYACAK

ABD Başkanı Trump'ın 12 Mayıs'ta ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusundaki kararını açıklaması bekleniyor.

ÇOK ÜLKELİ BİR ANLAŞMAYI TEK ÜLKENİN İPTALİ TEHLİKELİ SONUÇLAR DOĞURUR

Ocak ayında yaptıkları açıklamada, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren ABD'li yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını kaydetmiş, anlaşmaya varılmaması durumunda, bunun Trump'ın son uzatma kararı olduğu ifade edilmişti.