İstanbul Valisi Vasip Şahin makam koltuğunu öğrencilere devretti

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 8'inci sınıf öğrencisi Sahra Tütüncü'ye devretti. Koltuğa oturan Tütüncü'nün ilk talimatı sokakta yaşayan hayvanlar için ağaç kenarlarına mama ve su bırakılması olurken, ikinci talimatı ise çocuklar için oyun parklarının arttırılması oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker Ortaokulu öğrencileri İstanbul Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti. Vali Şahin, öğrencileri kapıda karşıladı. Vali Şahin çocukları tek tek öperken, çocuklar da kendisine çiçek hediye etti. Vali Şahin koltuğunu 8'inci sınıf öğrencisi Sahra Tütüncü'ye bıraktı. Koltuğa oturan Tütüncü'nün ilk talimatı sokak havanları ile ilgili olurken, ikinci talimatı ise oyun parklarının arttırılması yönünde oldu.



"SOKAKTAKİ HAYVANLARIMIZIN ŞEHİRDE YAŞAMALARI ÇOK ZOR"

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in koltuğuna oturan Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker Ortaokulu öğrenci Sahra Tütüncü, "Sokaktaki hayvanlarımızın şehirde yaşamaları çok zor. Bu yüzden kış aylarında yaz aylarında sokaklarımıza evlerimizin köşelerine onlar için mama, su koyalım. Daha çok ağaçlandırma yapmamız gerekiyor. Çünkü ağaçlar bizler için çok önemli. Toplu ulaşımın artması ile daha iyi olacak. Yeni yol ve raylı sistem projeleri ile daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"OYUN ALANLARIMIZIN ARTIRILMASI GEREKLİ"

Oyun parklarının çocuklar için yeterli olmadığını söyleyen Tütüncü, "Çocuklarımız istedikleri gibi dışarı çıkamıyorlar. Daha rahat oynaya bilecekleri yerler olması gerekiyor. Bu yüzden oyun alanlarımızın artırılması gerekli. Çocuklarımıza küçük yaşta telefon, tablet vermemeleri gerekiyor" dedi.



"ONLARA DAHA FAZLA KULAK VERMEMİZ LAZIM"

Çocukların görüşlerine önem verdiğini belirten İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Çocuklarımız ne kadar özlü ve konuya hakim bir şekilde sorunları dile getiriyorlar ve çözüm önerilerini de sunuyorlar. O çocuk yüreğiyle çocuk bakışıyla belki büyükler olarak bizim zaman zaman ihmal ettiğimiz görmezden geldiğimiz ayrıntıları görüyorlar çocuklarımız. Bugün onların günü teşekkür ediyoruz onlara. Onlara daha fazla kulak vermemiz lazım. Zaman zaman karşılaştıkça okullarda dışarıda veya programlarda onların ne düşündüğünü öğrenmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



