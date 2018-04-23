‘İstikrar ve güveni güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
münasebetiyle dün bir mesaj yayımladı. TBMM
'nin 98. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, mesajında şöyle dedi:
23 Nisan 1920, her yaştan ferdiyle vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir. "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla Meclis'in kurulması, tam bağımsızlık hususunda azim ve kararlılığımızın tüm dünyaya ilanı anlamına gelmiştir.
16 Nisan 2017'de milletimiz tarafından onaylanan anayasa değişikliğinin ardından, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle, ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesini temin edecek bu adım, gelişme ve kalkınmamızın da hız kazanmasını sağlayacaktır. Yeni dönemde, TBMM ile yakın işbirliği ve dayanışma içinde, istikbalimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye
bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.
TBMM çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, TBMM'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal
ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.