Kader’e Külliye’den davet

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine, Siirt'te koyun otlatırken kitap okuduğu anlar MOBESE kameralarınca kaydedilen Kader Özer
'i de (15) davet etti. ANNE : GURUR DUYUYORUZ
Biri down sendromlu 10 kardeşi bulunan ve koyun otlatırken kitap okuma
sı kameralara yansıdıktan sonra İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay'ın girişimleriyle İçişleri Bakanlığı'nın "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında İstanbul
ve Çanakkale
gezisiyle ödüllendirilen Özer, bu kez de Külliye
'de yapılacak 23 Nisan törenine davet edildi. Davet nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen Kader, ileride doktor olmak istediğini, umutlarının ve geleceğinin kitapların içinde saklı olduğunu keşfettiğini söyledi. Kuzuların yanında daha sessiz ve huzurlu ortamda kitap okumayı çok sevdiğini kaydeden Özer, "Kitap okumanın bir değil, birçok faydası var. İlk faydasını İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirildiğimde gördüm. Şimdi de Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğim, bunun için de çok mutluyum" dedi. Anne Lalihan Özer, kızıyla gurur duyduğunu kaydetti. Okul Müdürü Nezir Çakar ise, "Kader Özer Siirt'e örnek oldu. Kızımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.