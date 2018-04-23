Meclis Başkanı İsmail Kahraman 1. Meclis'teki Anma Töreni'ne katıldı

Meclis Başkanı İsmail Kahraman daha sonra 1. Meclis'teki Anma Töreni'ne katıldı.

Kahraman, "TBMM'nin 98. yılını kutlamak vesilesiyle bir aradayız. 26 Ağustos 1071 tarihinde bir Cuma günü kazandığımız Malazgirt Zaferiyle anadoluya akın eden ecdadımıza karşı yüzlerce yıllık haçlıların planı bozulmuştur. Ortak inanç, tarih, medeniyet etrafında kenetlenmiş bir milletiz. Bu bizleri bir arada toplayan manevi değerleri hiçbirini terk edemeyiz, hiçbirini de terk edilmesine müsaade edemeyiz. " şeklinde konuştu.