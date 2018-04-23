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Başkanı 1. Meclis'teki Anma Töreni'ne katıldı

Son dakika haberi... Başkanı daha sonra 1. Meclis'teki Anma Töreni'ne katıldı, Kahraman, "Ortak inanç, tarih, medeniyet etrafında kenetlenmiş bir milletiz. Bu bizleri bir arada toplayan manevi değerleri hiçbirini terk edemeyiz, hiçbirini de terk edilmesine müsaade edemeyiz" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 23.4.2018 10:33
Meclis Başkanı İsmail Kahraman 1. Meclis'teki Anma Töreni'ne katıldı

Başkanı daha sonra 1. Meclis'teki Anma Töreni'ne katıldı.

Kahraman, "'nin 98. yılını kutlamak vesilesiyle bir aradayız. 26 Ağustos 1071 tarihinde bir Cuma günü kazandığımız Malazgirt Zaferiyle anadoluya akın eden ecdadımıza karşı yüzlerce yıllık haçlıların planı bozulmuştur. Ortak inanç, tarih, medeniyet etrafında kenetlenmiş bir milletiz. Bu bizleri bir arada toplayan manevi değerleri hiçbirini terk edemeyiz, hiçbirini de terk edilmesine müsaade edemeyiz. " şeklinde konuştu.

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Meclis Başkanı İsmail Kahraman 1. Meclis'teki Anma Töreni'ne katıldı
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