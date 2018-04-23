Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Hakkari ve Van'dan yüklü miktarda uyuşturucu maddenin İstanbul'a getirileceği, buradan da yurt dışına transfer edileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunda buluştukları belirlendi.

Jandarma ekipleri, akaryakıt istasyonunundan çıkarak, D-100 karayolunda Silivri yönüne giden aracı takibe aldı. Yolda duran otomobilin sürücüsünün, aracındaki çok sayıda paketi bir taksinin bagajına yüklemesi üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Aramada, paketlerin içinde 15 kilogram eroin bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.