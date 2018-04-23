Son dakika: TBMM Başkanı İsmail Kahraman koltuğunu çocuklara devretti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman mecliste çocukları kabul ederek, koltuğunu devretti. Kahraman "Çocuklar hoşgeldiniz bu bayram milli egemenlik ve çocuk bayramı hepinize kutlu olsun, daha nice yıllara diyorum, ve sözü Arda'ya bırakıyorum" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman koltuğunu çocuklara devretti!

İsmail Kahraman'ın koltuğunu devrettiği Arda Kürşat Samaraz;

"Sayın meclis başkanım değerli basın mensupları, 23 Nisan Bayramı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sadece Türk çocuklarına değil, dünyadaki tüm çocuklara bu bayramı armağan etmiştir. Meclisin açıldığı bu özel günde, sayın TBMM başkanımıza bizi burada kabul ettiği için saygılarımı sunuyorum. Biz çocuklar olarak ülkemiz için tüm gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman Arda Samaraz'a Meclis Başkanlığı belgesi takdim etti. İsmail Kahraman da, "TBMM Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla sizi kutlar, saygılarımı sunarım dedi"

İsmail Kahraman'ın, "şimdi 2 tane başkan olduk napacağız" sorusuna ise, koltuğunu devrettiği Arda Samaraz, "artık yarı yarıya idare edeceğiz" dedi