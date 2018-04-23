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Yüksek Seçim Kurulu (), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını belirledi. Buna göre, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı 360-380 olarak tespit edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 19:38 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 19:55
Son dakika: YSK'dan seçim takvimi açıklaması

, Taslak partilere gönderdi.

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacak.

BİR SANDIKTA 360-380 SEÇMEN OLACAK

Bu kapsamda, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım, döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı göz önüne alınarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı 360-380 olarak tespit edildi.

Köylerde ise seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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Son dakika: YSK'dan seçim takvimi açıklaması
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