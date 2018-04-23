TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu

Ev sahipliğini TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yaptığı resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kuvvet komutanları, bazı bakanlar ve diğer yetkililer katıldı.



TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşılayan Kahraman, teker teker tokalaştı. Resepsiyona gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kahraman, Yıldırım ile birlikte kapıda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ayak üstü sohbet etti. Ayrıca Erdoğan Anayasa eski Başkanvekili Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt ile sohbet etti. Başbakan Yıldırım da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir süre görüştü.