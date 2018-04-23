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'nin açılışının 98. yıl dönümü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 09:24

Törende, Başkanvekili Ahmet Aydın'ın Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.

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TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü
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