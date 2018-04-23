Tepelerine çökeriz bu bayrağı indirmeyiz

Başbakan
Binali Yıldırım, İzmir
'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Karabağlar ilçesinde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım
'ın bağışları ile yapılan Havva Yıldırım Anaokulu ile Bahar Yıldırım
İlkokulu'nun açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın mesajının okunmasının ardından Yıldırım yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Devletimize, milletimize ay yıldızlı bayrağımıza yönelik, bölücü, yıkıcı faaliyetler karşısında daha fazla ülkemize sahip çıkacağız. Egemenliğimizi gözümüzün nuru gibi koruyacağız. Ne Kurtuluş Savaşı
mızı, ne 15 Temmuz
hain kalkışmasını, ne de şehitlerimizin kahramanlıkları asla unutulmayacak. Birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, Türkiye
olacağız.
15 Temmuz'da hainler TBMM'yi bombaladı. O gece milletin temsilcileri milli iradeye sahip çıktı. O Meclis'i bombalamaya kalkan, 251 fidanımızı şehit edenler şimdi mahkemelerde hesabını ödüyor. Önümüzdeki günlerde Meclisimiz daha güçlü ve istikrarlı şekilde ülkemizi geleceğe taşıyacak.
Ülkemizin düşmanları ay yıldızlı bayrağımıza karşı çıkanlar, vatan toprağında ayrımcılık yapmaya kalkanlar, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlerdir. İç ve dış mihraklar kardeşliğimizi, devletimizi, milletimizi bayrağımızı çekemeyenler ne yaparsa yapsın Afrin'de, El Bab
'da, Gabar'da, Hakurk'da, Kandil'de yaptığımız gibi tepelerine çökeriz derslerini veririz. Bu bayrağı indirmeyiz, bu ezanları dindirmeyiz.
Birinci Dünya Savaşı'nda, İstiklal Savaşı'nda yedi düvelle mücadele eden bu millet teknolojiye esir olmamalı. Anamızın, babamızın, kardeşimizin, eşimizin dostumuzun da hatırını sosyal medyadan sormak bize yakışmıyor. Kendimizi bu esaretten kurtarmalıyız.
23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
tarafından çocuklara armağan edilmesinin duygusal bir yönü var. Kurtuluş Savaşı'nda yetim öksüz kalmış yavrularımız var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yüzleri gülsün diye şenlikler düzenlenmesini emrediyor. Bundan sonra da ilelebet kutlayacağız. 'SON BAŞBAKAN OLARAK SİZİNLEYİM'
"Bugün
benim için, ailem için çok anlamlı, gurur verici. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekili ve son Başbakanı olarak sizlerle bu heyecanı yaşıyorum. Rahmetli annemin ve sevgili kayınvalidemin adlarını taşıyan okulu İzmir'in en vefakar ilçelerinden Karabağlar'a armağan ediyoruz. Annem hayatını kaybettiğinde 38 yaşındaydı. Okulun tabelasında Bahar Yıldırım yazdığını görünce güzel annemin şefkatli kolları ile bana sarıldığını hissediyorum. Bugün anam hayatta olsaydı sırtımda Hacca bile götürürdüm. Kayınvalidem Havva anam da bana anamın yokluğunu hiç hissettirmedi."
Başbakanlık personelinin çocukları için dün Çankaya Köşkü'nün bahçesinde şölen düzenlendi. Başbakan Yıldırım'ın törene katılanlara mesajında, "Sizler ülkemizin bugünü, geleceği, biricik umudusunuz. Türkiye'yi aydınlık yarınlara sizler taşıyacaksınız. İmza atacağınız başarılarla ülkemizin hedeflerine ulaşmasında sizler belirleyici olacaksınız. Sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat yaşamanız en büyük temennimizdir. Her hizmetimiz siz çocuklarımız içindir" dedi. Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın da konuşma yaptığı törende çocuklar doyasıya eğlendi.