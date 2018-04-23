Türkiye yeni sisteme hazır

AK Parti
, sosyal yaşamdan ekonomiye, dış politikadan güvenliğe kadar her alanda Türkiye'ye çağ atlayacak yeni sisteme ilişkin altyapı hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanlığı'nda "savunma-güvenlik, kamu yönetimi ve ekonomi" başlıklarında üçlü bir yapı kuruluyor. Bu yapılar doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı olacak. Bakanlıklar yeniden yapılandırılacak, yardımcılıklar ve ara kadroların sayısı azaltılacak. Bugün yapılacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da propaganda, aday seçim
i başta olmak üzere 24 Haziran
stratejisi netleştirilecek. AK Parti'de kurulan Yürütmenin Yeniden Yapılandırılması Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz
, seçim hazırlıkları, yeni hükümet sistemine ilişkin çalışmaları SABAH'a anlattı. Seçim sürecine ilişkin üç aşamalı bir plan hazırladıklarını vurgulayan Yılmaz şu mesajları verdi: AK PARTİ'NİN MUTFAĞI GÜÇLÜ:
AK Parti mutfağı, kurumsal yapısı güçlü bir parti. Düğmeye basıldıktan sonra 10 milyon üyemiz, teşkilatlarımız şimdiden çalışmaya başladı. Her beldede, her ilde teşkilatlanmış bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızın kurumsal yapıya yönelik yatırımları bugüne getirdi. Bu seçimlerde sahaya yansımasını da göreceğiz. AK Parti seçim zamanı değil her zaman çalışan bir parti. 24 HAZİRAN STRATEJİSİ:
Bugün MYK'da seçim hazırlıkları konuşulacak. Genel çerçeve çıkar, hafta sonuna kadar detaylar netleşmiş olur. Cumhurbaşkanımız temayül yapılacağını söyledi. Diğer süreçler de netleşecek. YSK seçim takvimini açıkladıktan sonra aday belirleme süreci olacak, yeni dönemin manifesto hazırlanacak. Toplumla paylaşıldıktan sonra saha çalışmaları hız kazanacak. YETKİLER AYIKLANACAK:
Seçime kadar yapılacaklar, hemen sonra olması gerekenler ve daha orta-uzun vadeli konular. Seçime kadar yapmamız gereken en önemli düzenleme yeni anayasa ile Cumhurbaşkanı'na verilen yetkilerin yasalardan ayıklanması süreci olacak. Ya Meclis'e gönderilerek ya da yetki alınarak yapılacak. Meclis yasa yapmaya, yürütme icraya yoğunlaşacak. İdari konularda kanunlarla yapılan hususlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yaşama geçecek. Dantela işler gibi teknik detaylara inerek tarama, uyarlama çalışması yapıyoruz. Seçimlerden önce yaşama geçireceğiz. Rahat şekilde tamamlayacağız. SEÇİM SONRASI:
Seçimden hemen sonra Cumhurbaşkanımızın teşkilatlarla ilgili yayımlayacağı kararnamelerle Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı birleşecek. İdari yapıyla ilgili yetki Cumhurbaşkanı'nda olacak. Bir anda biten bir süreç değil. İdareyi iyileştirmeye yönelik çalışmalar sürecek. Bakanlık sayısı Cumhurbaşkanı'nın takdirinde, seçim sonrası şekillenir. Onunla ilgili de AK Parti olarak hazırlıklar yapıyoruz. Halkımızın iradesiyle seçim sonrası gündeme gelecek. EKONOMİYİ ÜÇ BAŞLIKTA ETKİLEYECEK
Erken seçim kararının ve seçime yaklaşıldığında geleceğe yönelik beklentilerin alınması aşaması var. İlk aşamada piyasalardan olumlu tepki gördük. TL değer kazandı, borsa yükseldi. Erken seçim olup olmayacağına yönelik kararların ertelenmesi meselesi kalktı. Belirsizlik açısından olumlu yansıması oldu. Seçim sonrası yeni yönetim sistemi de ekonomiyi üç başlıkta etkileyecek. Kalıcı istikrarı getirecek. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız ve partiye dayalı bir istikrar sağlandı. Meyvelerini gördük. Artık kalıcı hale gelsin diyoruz. Sistemden kaynaklı istikrar ekonomiyi güçlendirecek. Seçimlerin beş yılda bir yapılması belirsizliği azaltacak. Karar alma ve uygulama süreçlerini hızlandıracak. Yönetimdeki dağınıklık giderilmiş olacak, bürokrasi azalacak, hız artacak. Artan büyüme temposu Türkiye'yi yüksek gelir ligine taşıyacak. Kişi başına en az 13 bin dolar milli gelire ulaşılacak. YENİ SİSTEME GEÇİŞ SEÇİMİ
24 Haziran seçiminin diğer seçimlerden en büyük farkı yeni yönetim sistemine geçiş seçimi olması olacak. Geçen yıl halkın referandumda onay verdiği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi her alanda yaşama geçecek. Yeni yönetim sisteminin ilk uygulama dilimine geçmiş olacağız. Bu bütün alanları sosyal politikalar, güvenlik her alanı etkileyecek. Altyapısını büyük oranda şekillendirdik.