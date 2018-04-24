23 Nisan kutlamasında Sezgin Tanrıkulu’na tepki

İstanbul
'da 23 Nisan
bayramı, Taksim Meydanı
'nda kutlandı. Törene, CHP
İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Dursun Çiçek
, İl Milli Eğitim
Müdürü Ömer Faruk Yelkenci
, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Tören sonrası elinde Türk bayrağıyla alana gelen ve CHP üyesi olduğunu söyleyen Yılmaz Ecevit Kılıç isimli genç, Tanrıkulu'nun yanına gitti. Kılıç, el sıkıştığı Tanrıkulu'na "Biz CHP'liler olarak Atatürkçü CHP'liler istiyoruz. PKK
'yı savunan CHP'li vekilleri partide istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi. Kılıç, polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.