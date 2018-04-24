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kutlamasında Sezgin Tanrıkulu’na tepki

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
23 Nisan kutlamasında Sezgin Tanrıkulu’na tepki
'da bayramı, 'nda kutlandı. Törene, İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve , İl Müdürü , Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Tören sonrası elinde Türk bayrağıyla alana gelen ve CHP üyesi olduğunu söyleyen Yılmaz Ecevit Kılıç isimli genç, Tanrıkulu'nun yanına gitti. Kılıç, el sıkıştığı Tanrıkulu'na "Biz CHP'liler olarak Atatürkçü CHP'liler istiyoruz. 'yı savunan CHP'li vekilleri partide istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi. Kılıç, polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.
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23 Nisan kutlamasında Sezgin Tanrıkulu’na tepki
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