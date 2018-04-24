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" değişiklik uyum paketi" TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM , 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren değişikliğine ilişkin teklifin görüşmelerine başlandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 19:28
Anayasa değişiklik uyum paketi TBMM Genel Kurulu'nda

Mustafa Şentop ile MHP Konya Kalaycı'nın imzasını taşıyan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde ilk sözü Ankara Milletvekili Murat Emir aldı.

Öte yandan, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

Teklif üzerine söz alan CHP , teklifin "Siyasi Propaganda Eşitlik Kurulu" kurulmasına ilişkin olduğunu belirtti.

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"Anayasa değişiklik uyum paketi" TBMM Genel Kurulu'nda
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