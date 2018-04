Çanakkale barışın simgesi

BUGÜN NELER OLDU

Bu memleketin topraklarında kanlarını döken ve canlarını veren kahramanlar, burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçik'le koyun koyunasınız..."Bu yılki Çanakkale anma törenlerine katılmak için yola çıkarken aklımda, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1934 yılında söylenen bu yüce gönüllü uzlaşı sözleri vardı. İşte bu sözlerin taşıdığı ruh ile her yıl, Çanakkale seferine katılan tüm uluslar, kanlarını döken ve canlarını veren o kahramanları anmak için bir araya geliyor. Çanakkale Seferi'nin yaşandığı dönem ile bugün arasındaki en önemli fark ise, Türkiye de dahil tüm ulusların gerçek bir dostluk ruhu ile bir araya geliyor olması.İkinci Dünya Savaşı 'nın sonunu görmüş bir Kraliyet Hava Kuvvetleri subayının oğlu ve Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış İskoç bir onbaşının torunu olarak, ülkeleri adına yaşayan ve ülkeleri adına ölmeyi göze alan insanlara büyük bir saygı ve hayranlık duyuyorum. O dönemde belki de büyükbabam kendisini Türk askerine baktığında onu düşman olarak görürken ben burada Britanyalı bir bakan ve Türkiye'nin bir dostu olarak bulunacağım. Türkiye'ye, özellikle de şu son iki yıldır, oldukça sık gelen biri olarak, bu dostluk hissini teyit edebilirim.Türkiye'ye ilk resmi ziyaretimi, Avrupa ve Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı olarak atanmamdan çok kısa bir süre sonra, 2015 Temmuz'unda gerçekleştirilen korkunç darbe girişiminden sadece bir kaç gün sonra, Türkiye ve Türk halkı ile yakın dostluğumuzu ve müttefikliğimizi gösterebilmek niyetiyle gerçekleştirmiştim.Dolayısıyla, bu yılki Çanakkale Anma Törenleri için Türkiye'ye geri dönmüş olmaktan ve yüz yılı aşkın bir süre önce yaşanan askeri çarpışma depreminde her iki tarafın da hizmetini, fedakârlıklarını ve çektikleri acıları anmak için eski İtilaf Güçleri'ni temsil etmekten büyük bir onur duyuyorum. Son derece şiddetli çarpışmalara rağmen eskiden var olan tarihi acı düşmanlığın birbirlerine bağlı dostluklarla ve sağlam ittifaklarla yer değiştirmiş olması, Çanakkale'de yaşananlar için son derece uygun bir miras. Bu, aynı zamanda uzlaşma ve barışın ne kadar değerli olduğunun da bir göstergesi: Türkiye ve Büyük Britanya 'nın karşı taraflarda olduğu dönemden yüz yıl sonra bugün, NATO müttefikleri ve birbirine güvenen dostlar olarak Türkiye ile omuz omuza duruyoruz.Ne yazık ki bugünün dünyasında çatışmalar yok değil. Suriye'de masum sivillere karşı her gün gerçekleştirilen şiddet eylemleri, sadece geçmişte savaşmış olanların anılarını onurlandırmak konusunda değil aynı zamanda hepimiz için daha iyi, daha güvenli bir dünya yaratmak konusundaki kararlılığımızı da güçlendiriyor.Yüz yıl önce hendeklerde yaşanan korkunç kimyasal gaz deneyiminden sonra bütün milletler, kimyasal silahları yeryüzünden silme kararı almıştı. Bir kez daha bu bilge adımı yenileyip desteklemeli ve bu tür şiddet eylemlerinin kabul edilebilir uygulamalar olmasına izin vermemeliyiz. Uluslararası kanunlara ve anlaşmalara ve bunların bağlayıcı kurallarına uymak konusunda ortak bir duruş sergilemeliyiz.Geçmişte savaşmış askerlerimizi birlikte onurlandırmalı ve gelecekte savaşmaya daha az ihtiyaç duyacak daha iyi bir dünya yaratmak için birlikte çalışmalıyız. Atatürk bu, daha iyi bir dünya vizyonunu tüm insanlara hitaben söylediği "yurtta sulh cihanda sulh" sözleriyle ne kadar iyi yakalamış.