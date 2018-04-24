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ittifak için 'na yetki verdi

'de gözlerin çevrildiği toplantısı sona erdi. CHP Parti Meclisi (), ittifak görüşmeleri için CHP Genel Başkanı Kemal 'na yetki verdi

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 19:33
CHP Parti Meclisi ittifak için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi

(), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle olağanüstü toplandı.

CHP Genel Başkanı Kemal , 'deki Grup Toplantısında haftalık sunuş konuşmasını yaptıktan sonra parti genel merkezine geldi.

Burada Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra PM toplantısına geçti. Toplantı sona erdi.

CHP Parti Meclisi ittifak için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi.

Parti Meclisi, CHP'nin kurultaydan sonra en üst karar alma organı olma özelliğini taşıyor.

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CHP Parti Meclisi ittifak için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi
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