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'dan 'na hodri meydan

AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan 'na "Zaman geçirme, hiç vakit kaybetme, gel aday oluver. Ne sağda solda aday arıyorsun" dedi.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan

"Gel aday oluver, hiç vakit kaybetme"

Bay Kemal, zaman geçirme, gel hemen aday oluver. Ne sağ da solda zaman harcıyorsun ya? Gel aday oluver, hiç vakit kaybetme. Bir Genel Başkana da yakışır aday olmak ya. Milletimin sana itibarını da görelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gel aday oluver, hiç vakit kaybetme"

CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki

Sen bu el kol hareketini; yaptırmam ya, AK Parti Genel Başkanı'na yapabilirsin ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na yapamazsın. Onun için bir defa haddini beleceksin. Ama bunlarda böyle bir ahlak anlayışı yok. Dün oradaki (Genel Kurul'daki) gelişmeler gerçekten bir afet, bir felaketti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan
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