Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan

"Gel aday oluver, hiç vakit kaybetme"

Bay Kemal, zaman geçirme, gel hemen aday oluver. Ne sağ da solda zaman harcıyorsun ya? Gel aday oluver, hiç vakit kaybetme. Bir Genel Başkana da yakışır aday olmak ya. Milletimin sana itibarını da görelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gel aday oluver, hiç vakit kaybetme"

CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki

Sen bu el kol hareketini; yaptırmam ya, AK Parti Genel Başkanı'na yapabilirsin ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na yapamazsın. Onun için bir defa haddini beleceksin. Ama bunlarda böyle bir ahlak anlayışı yok. Dün oradaki (Genel Kurul'daki) gelişmeler gerçekten bir afet, bir felaketti.



