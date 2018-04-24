Dünya çocuklarını ağırladı

Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT
23 Nisan Gala Programı'na katılarak 40 farklı ülkeden gelen 800 çocuğun gösterilerini izledi. Cumhurbaşkanı, salona girişinde de çocukların yoğun sevgi gösterisine onları selamlayarak ve alkışla karşılık verdi. Renkli görüntüler oluşan programın sunucusu oyuncu İsmail Hacıoğlu
ile Ayla filminden rol arkadaşı Güney Koreli çocuk oyuncu Kim Seol ile birlikte sahneye çıkan Erdoğan, konuk çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, sahnede yaptığı konuşmada, "Sizleri çok sevdik. Rengârenk giysilerinizle, sergilediğiniz folklorik gösterilerle bu akşam bizleri dünyanın dört bir yanına götürdünüz" dedi.