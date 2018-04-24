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, Twitter’dan ’ı kutladı

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Emine Erdoğan, Twitter’dan 23 Nisan’ı kutladı
nedeniyle 'ın eşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 98. kuruluş yıldönümünü ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Milli iradenin tecelligahı TBMM'nin açılışının 98. yıldönümünün gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışacağız" dedi.
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Emine Erdoğan, Twitter’dan 23 Nisan’ı kutladı
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