Eski Aydın Emniyet Müdürü Temel, FETÖ'den tutuklandı

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlından aralarında eski Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel'in de bulunduğu 4'ü tutuklandı.
6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan aralarında eski Aydın İl Emniyet Müdürü Temel'in de bulunduğu 4'ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'da 14 Nisan'da, FETÖ'nün "emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, eski Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ile meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alınmıştı.