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Eski Emniyet Müdürü Temel, 'den tutuklandı

'nün 'daki emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri şartıyla serbest bırakıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 17:51

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlından aralarında eski Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel'in de bulunduğu 4'ü tutuklandı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan aralarında eski Aydın İl Emniyet Müdürü Temel'in de bulunduğu 4'ü tutuklandı, diğer şüpheliler şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'da 14 Nisan'da, FETÖ'nün "emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, eski Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ile meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alınmıştı.

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Eski Aydın Emniyet Müdürü Temel, FETÖ'den tutuklandı
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