Hatay'dan 2 tabur askerin Ankara'ya götürülmesi girişimine ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin emriyle Hatay'dan 2 tabur Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini Ankara'ya götürmek istedikleri gerekçesiyle tutuklanan 6 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar pilot yüzbaşı Ferdi Pelen, üsteğmen Onur Baykal, pilot teğmen Yasin Uzun, astsubay kıdemli başçavuş Yaşar Sönmez, astsubay kıdemli üstçavuş Volkan Akoğlu ve astsubay kıdemli çavuş Erol Balçın bulundukları İskenderun T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

SAVUNMALAR YAPILDI

Tutuklu sanıkların avukatı Gökçe Doğan ile yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, "Cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği"nden yargılanan sanıklar, haklarındaki suçlamalara ilişkin savunmalarını yaptı.

Sanıklardan Ferdi Pelen, suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.

Örgütle hiçbir bağlantısının bulunmadığını savunan Pelen, "Bu hain örgüt yüzünden ben ve arkadaşlarım mağduruz." dedi.

Mahkeme heyeti başkanının Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komatanlığından gelen yaklaşık 800 sayfalık idari tahkikat raporunun dosyaya eklendiğini belirtmesi üzerine sanık Pelen, "Rapor savunmamızı doğrular niteliktedir. Uçuşumuz terörle mücadele harekatı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Uçuşumuz onaylıdır, o rapor da bu onayı teyit eder niteliktedir." diye karşılık verdi.

DİĞER SANIKLAR DA SUÇSUZ OLDUKLARINI ÖNE SÜREREK TAHLİYELERİNİ İSTEDİ

Sanıkların avukatının da dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Mayıs'a erteledi.

Öte yandan, mahkeme heyeti başkanınca önceki duruşmalarda iki dava arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle davanın, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine yönelik davayla birleştirilmesi yönünde karar verilirken 4. Ağır Ceza Mahkemesi birleştirme kararına muvafakat vermemişti. Yargıtayca birleştirme hususunda mahkemeler arasındaki uyuşmazlık giderilerek dosya yeniden Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.,