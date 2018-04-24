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İtirafçı sanığına 5 yıl hapis

Son dakika gelişmesi...Kayseri'de /PDY davasında tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen iş insanı Ersin K., 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıl hapis sına çarptırıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 15:41
İtirafçı FETÖ sanığına 5 yıl hapis cezası

2'nci 'nde görülen davada tutuksuz sanık, Ersin K. hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Ersin K. beraatını istedi. İlk günden itibaren bildiklerini anlattığını ifade eden Ersin K, "Emniyet Müdürlüğü'nde ve mahkemenizde ilk günden bu yana bildiklerimi bütün samimiyetimle anlattım. Hain örgütün verdiği zararı nasıl düzeltebileceğim konusunda adli makamlara yardımcı olmaya çalıştım" dedi.

"ALLAH VE DİN DİYEREK GÖZÜMÜZÜ BOYADILAR"

'nün gözünü boyadığını öne süren Ersin K., "Allah diyerek, din diyerek gözümüzü boyadılar. Gözümüzü boyadıkları için büyük bir pişmanlık içindeyim. Her türlü kararınıza saygım sonsuz. Bundan sonra da gerek duyulduğu takdirde bildiklerimi söylemeye devam edeceğim" diye konuştu.

Örgütün psikolojisini bozduğunu söyleyen Ersin K., "Hain örgüt ailemin ve benim psikolojimi bozdu. Hiçbir zaman iftira atmadım. Bu zamana kadar yalan söylemedim. Doğru neyse onu ifade ettim. Devletime örgüt hakkında ne biliyorsam onu söyledim. Adaletinize güveniyorum" dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, etkin pişmanlıkta bulunan Ersin K.'nin, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıl hapis sıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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İtirafçı FETÖ sanığına 5 yıl hapis cezası
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