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Jandarmaya teşekkür plaketi

Son dakika haberi... Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 14. Bölge Müdürlüğü tarafında son bir ay içerisinde yaptığı başarılı çalışmalarında dolayı jandarmaya teşekkür plaketi verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 11:41
Jandarmaya teşekkür plaketi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 14. Bölge Müdürlüğü tarafında son bir ay içerisinde yaptığı başarılı çalışmalarında dolayı jandarmaya teşekkür plaketi verildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 14. Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürü Yunus Bakıcı, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Yaban hayatına verdikleri katkıdan ve özverili çalışmalarından dolayı jandarma personeline teşekkür eden Bakıcı, yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Cezmi Eorğlu'na jandarma personeli adına teşekkür plaket verdi. Bakıcı ve beraberindekiler jandarma personeline Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü olarak tekrar teşekkür ederek karakoldan ayrıldılar.

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Jandarmaya teşekkür plaketi
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