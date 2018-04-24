Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 14. Bölge Müdürlüğü tarafında son bir ay içerisinde yaptığı başarılı çalışmalarında dolayı jandarmaya teşekkür plaketi verildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 14. Bölge Müdürlüğü Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Yaban hayatına verdikleri katkıdan ve özverili çalışmalarından dolayı jandarma personeline teşekkür eden Bakıcı, yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Cezmi Eorğlu'na jandarma personeli adına teşekkür plaket verdi. Bakıcı ve beraberindekiler jandarma personeline Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü olarak tekrar teşekkür ederek karakoldan ayrıldılar.

