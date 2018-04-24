KADEM'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Artık yeter diyoruz

İşte KADEM'in Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleriyle ilgili yaptığı basın açıklaması:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıkça başvurduğu kadına yönelik nefret ve ayrımcılık içeren diline #ArtıkYeter diyoruz.

Daha evvel şiddet konusunda çok vahim bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu "adam iş bulamayınca ne yapacak, karısını dövecek" demiş ve kadına karşı şiddeti sosyal koşullara bağlayarak meşrulaştırmıştı.

23 NİSAN OTURUMUNDA YİNE KADINLARI HEDEF ALDI

Son olarak TBMM'nin 98. açılış yıldönümü sebebiyle gerçekleştirilen 23 Nisan oturumunda konuşan Kılıçdaroğlu'nun hedefinde yine kadınlar vardı. Kılıçdaroğlu sözlerine itiraz eden kadın milletvekillerini "evde misin", "mahallede misin", "dedikoducu" diyerek aşağılamaya çalıştı ve kadın vekillere adeta "mecliste ne işiniz var, evinize gidin" mesajı verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden kadınlara "had bildirme" utancına bir kez daha şahit olmak istemiyoruz!

Kılıçdaroğlu'nun, adab-ı muaşeretten uzak, ayrımcı, ötekileştirici ve kadını aşağılayan cinsiyetçi dilini kamuoyuna şikayet ediyor ve kendisini özür dilemeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz…