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KADEM'den 'na tepki: Artık yeter diyoruz

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Kemal 'nun oturumunda kadın vekillerle ilgili yaptığı skandal açıklamalara tepki gösterdi. KADEM tarafından yapılan açıklamada; " Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sıkça başvurduğu kadına yönelik nefret ve ayrımcılık içeren diline #ArtıkYeter diyoruz" denildi.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 16:25
KADEM'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Artık yeter diyoruz

İşte KADEM'in Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleriyle ilgili yaptığı basın açıklaması:

Genel Başkanı Kemal 'nun sıkça başvurduğu kadına yönelik nefret ve ayrımcılık içeren diline #ArtıkYeter diyoruz.

Daha evvel şiddet konusunda çok vahim bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu "adam iş bulamayınca ne yapacak, karısını dövecek" demiş ve kadına karşı şiddeti sosyal koşullara bağlayarak meşrulaştırmıştı.

23 NİSAN OTURUMUNDA YİNE KADINLARI HEDEF ALDI

Son olarak 'nin 98. açılış yıldönümü sebebiyle gerçekleştirilen oturumunda konuşan Kılıçdaroğlu'nun hedefinde yine kadınlar vardı. Kılıçdaroğlu sözlerine itiraz eden kadın milletvekillerini "evde misin", "mahallede misin", "dedikoducu" diyerek aşağılamaya çalıştı ve kadın vekillere adeta "mecliste ne işiniz var, evinize gidin" mesajı verdi.

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Kılıçdaroğlu'nun, adab-ı muaşeretten uzak, ayrımcı, ötekileştirici ve kadını aşağılayan cinsiyetçi dilini kamuoyuna şikayet ediyor ve kendisini özür dilemeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz…

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KADEM'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Artık yeter diyoruz
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