Kılıçdaroğlu siyasi mühendisliğe soyundu

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seçime hazırlıksız yakalanan muhalefet partileri arasında hızlandırılmış siyasi mühendislik ziyaretleri sürüyor. CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
, 24 Haziran seçimi için umudunu İYİ Parti
ve SP
'ye bağladı. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
'le İstanbul
'da yaptığı sürpriz görüşmenin ardından dün de kendisini ziyaret eden SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla görüştü. Görüşmede CHP'nin İyi Parti'ye de sunduğu ittifak seçenekleri ile 'ortak aday' konusu ele alındı. Abdullah Gül
'ün adı gündeme gelince SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Akşener'le bugün (Salı) görüştükten sonra Gül'le de adaylığı görüşeceğini söyledi. CHP'de, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kafa karışıklığı ise hala devam ediyor. Gözler ise bugün (Salı) toplanacak Parti Meclisi'ne çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı ve siyasi mühendislik için parti meclisinden yetki isteyecek. MYK'da yapılacak değerlendirmelerin ardından da CHP'nin adayını bugün ya da yarın kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.