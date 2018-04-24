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siyasi mühendisliğe soyundu

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
Kılıçdaroğlu siyasi mühendisliğe soyundu
Erken seçime hazırlıksız yakalanan muhalefet partileri arasında hızlandırılmış siyasi mühendislik ziyaretleri sürüyor. lideri Kemal , 24 Haziran seçimi için umudunu ve 'ye bağladı. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı 'le 'da yaptığı sürpriz görüşmenin ardından dün de kendisini ziyaret eden SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla görüştü. Görüşmede CHP'nin İyi Parti'ye de sunduğu ittifak seçenekleri ile 'ortak aday' konusu ele alındı. 'ün adı gündeme gelince SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Akşener'le bugün (Salı) görüştükten sonra Gül'le de adaylığı görüşeceğini söyledi. CHP'de, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kafa karışıklığı ise hala devam ediyor. Gözler ise bugün (Salı) toplanacak Parti Meclisi'ne çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı ve siyasi mühendislik için parti meclisinden yetki isteyecek. MYK'da yapılacak değerlendirmelerin ardından da CHP'nin adayını bugün ya da yarın kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
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Kılıçdaroğlu siyasi mühendisliğe soyundu
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