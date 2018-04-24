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'daki / davasında karar

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada yargılanan, örgütle iltisakı dolayısıyla kapatılan bir dershanenin müdür yardımcısı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 12:50
Malatya'daki FETÖ/PDY davasında karar

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Ahmet Özdoğan ile avukatı katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı kullandığı iddia edilen sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Özdoğan, örgüt üyesi olmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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Malatya'daki FETÖ/PDY davasında karar
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