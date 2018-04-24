Malatya'daki FETÖ/PDY davasında karar

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan, örgütle iltisakı dolayısıyla kapatılan bir dershanenin müdür yardımcısı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Ahmet Özdoğan ile avukatı katıldı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

BYLOCK KULLANICISI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Özdoğan, örgüt üyesi olmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.