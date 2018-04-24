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Genel Başkanı Bahçeli: Genel Kurula gerilim yaratmak için gelmiş

Genel Başkanı Bahçeli, Genel Kurulunda yaşanan gerginliğe ilişkin, " gerilim yaratmak için oraya gelmiş. 15 dakika, 15 milletvekilliğinden fedakarlık yapanlar 10 dakika konuşmada sakin bir üslubu neden tercih etmezler?" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 23:16 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 01:58
MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP Genel Kurula gerilim yaratmak için gelmiş

Genel Başkanı , Başkanı 'ın, TBMM'nin 98'inci açılış yıl dönümüdolayısıyla verdiği resepsiyona katıldı.

"MHP'den İYİ Parti'ye 5 milletvekilinin geçeceği" iddialarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bahçeli, "Ne zaman söylerler, kim söyler onu bilemiyorum, ama çıkar yavaş yavaş. Nereye kadar varacak bilemiyorum." yanıtını verdi.

"Bu 5 isim üzerinde başarıya ulaşmaları mümkün mü?" sorusu üzerine ise Bahçeli, "Zannetmiyorum. Kolay iş değil." ifadesini kullandı.

TBMM'nin açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurulda yaşanan gerginlikle ilgili değerlendirmesi de sorulan Bahçeli, " gerilim yaratmak için oraya gelmiş. 15 dakika, 15 milletvekilliğinden fedakarlık yapanlar 10 dakika konuşmada sakin bir üslubu neden tercih etmezler?" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, çalışmalarında neler yapacaklarına ilişkin başka bir soru üzerine de mitinglerin yanı sıra halkla yakın temasa da önem vereceklerini söyledi.

Öte yandan resepsiyona katılan Başbakan , Bahçeli'nin yanına gelerek sohbet etti.

Yıldırım'ın "Ekip hazır. Heyecanla bekliyoruz." sözleri üzerine Bahçeli, "Seçime hazırız. () takvimini bekliyoruz. Ondan sonra harekete geçeceğiz." diye konuştu.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP Genel Kurula gerilim yaratmak için gelmiş
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