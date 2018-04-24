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Milletvekili adayları sabıka kaydını ""ten alacak

Son dakika haberi... Adalet Bakanlığının ""ten sunduğu hizmetler arasında yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" bölümünde, belgenin neden verileceğini belirten alana "milletvekili adaylığı" da eklendi Milletvekili adaylarının sabıka kayıtlarını "e-Devlet" üzerinden alabilmelerine yönelik uygulama bugün hizmete sunuldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 12:19
Milletvekili adayları sabıka kaydını e-Devletten alacak
Adalet Bakanlığının ""ten sunduğu hizmetler arasında yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" bölümünde, belgenin neden verileceğini belirten alana "milletvekili adaylığı" da eklendi Milletvekili adaylarının sabıka kayıtlarını "e-Devlet" üzerinden alabilmelerine yönelik uygulama bugün hizmete sunuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, önceki dönemlerde, milletvekili adaylarının adliyelerdeki birimlerden aldıkları adli sicil kayıtlarına elektronik ortamdan ulaşmalarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bakanlığın, "e-Devlet"ten sunduğu hizmetler arasında yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" bölümünde değişiklik yapıldı.

Belgenin neden verileceğini belirten alana, "milletvekili adaylığı" bölümü eklendi. Böylece, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı iyle birlikte yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olacakların, sabıka kayıtlarına "e-Devlet"ten ulaşabilmelerini sağlayan uygulamaya bugün hizmete sunuldu.

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Milletvekili adayları sabıka kaydını "e-Devlet"ten alacak
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