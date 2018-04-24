Ordu'daki FETÖ/PDY Davası'nda hapis cezası

Soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi - Örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle bir sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ordu 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ( FETÖ PDY ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık İ.İ, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti. Hakkında, "Korgan ilçe abisi" olduğu yönündeki tanık beyanını reddeden İ.İ, sadece yapıya müzahir bir kurumda çalıştığını öne sürdü.Sanıklardan C.A. da tanıkların örgütle bağlantısının olmadığını savunarak, hakkındaki tanık beyanlarını da kabul etmedi.

FETÖ'nün il abisinin ByLock listesinde bulunduğu tespit edilen M.T. de herhangi bir suç işlemediğini ileri sürerek tahliyesini istedi.Tutuksuz yargılanan M.K. de beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi ByLock'u kullanan sanık M.T'ye örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.Diğer sanıklarının mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.