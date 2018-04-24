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'daki / Davası'nda hapis cezası

Son dakika haberi... Soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle bir sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 14:52
Ordu'daki FETÖ/PDY Davası'nda hapis cezası
Soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi - Örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle bir sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık İ.İ, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı 'u kullanmadığını iddia etti. Hakkında, "Korgan ilçe abisi" olduğu yönündeki tanık beyanını reddeden İ.İ, sadece yapıya müzahir bir kurumda çalıştığını öne sürdü.Sanıklardan C.A. da tanıkların örgütle bağlantısının olmadığını savunarak, hakkındaki tanık beyanlarını da kabul etmedi.

FETÖ'nün il abisinin ByLock listesinde bulunduğu tespit edilen M.T. de herhangi bir suç işlemediğini ileri sürerek tahliyesini istedi.Tutuksuz yargılanan M.K. de beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi ByLock'u kullanan sanık M.T'ye örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.Diğer sanıklarının mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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Ordu'daki FETÖ/PDY Davası'nda hapis cezası
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