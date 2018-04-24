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'da / propagandası yapanlara gözaltı

Son dakika haberi... Viranşehir ilçesinde hesaplarından 'a hakaret ettiği ve terör örgütü / propagandası yaptığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 10:58
Şanlıurfa'da YPG/PKK propagandası yapanlara gözaltı

'nın Viranşehir ilçesinde hesaplarından Cumhurbaşkanı 'a hakaret ettiği ve terör örgütü / propagandası yaptığı iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'a sosyal paylaşım hesaplarından hakaret eden ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 11 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Şanlıurfa'da YPG/PKK propagandası yapanlara gözaltı
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