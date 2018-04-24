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Şehit ailelerinden ’ye çağrı: Hassasiyet gösterin

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
Şehit ailelerinden CHP’ye çağrı: Hassasiyet gösterin
Derneği Başkanı , 'nin de ve kadar 15 Temmuz davalarına hassasiyet göstermesini istedi. , Cevat Olçok, 'ın da kurucuları arasında yer aldığı 15 Temmuz Derneği'nin Başkanı Tarık Şebik, cezalar infaz edilmeye başlanınca hainlerin paniklemeye ve daha da saldırganlaşmaya başladığını belirtti. Şebi, "Geçtiğimiz günlerde Şehitler Köprüsü davasında sanık ve sanık yakınlarının, gaziler ve şehit yakınları ile kavga etti. Hükümler açıklandıkça bunlar bir çıkmazın içinde ve sesleri olduğundan fazla çıkıyor" dedi. Bu süreçte tüm kurumların hassasiyetle desteğini beklediklerini belirten Şebik, "Bu sadece AK Parti'nin değil, MHP'nin değil, CHP'nin de sahip çıkması gereken dava. CHP'nin milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanlarının da buralarda olması gerekir. Biz aylardır buralardayız ancak onları görmedik, görmüyoruz. En azından bundan sonra gelin, bu davalara sahip çıkın, diyoruz. Sadece oturmakla değil, gelin bizzat bu davaları takip ederek de hassasiyetinizi gösterin, diyoruz" dedi.
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Şehit ailelerinden CHP’ye çağrı: Hassasiyet gösterin
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