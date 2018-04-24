Şehit ailelerinden CHP’ye çağrı: Hassasiyet gösterin

15 Temmuz
Derneği Başkanı Tarık Şebik
, CHP
'nin de AK Parti
ve MHP
kadar 15 Temmuz davalarına hassasiyet göstermesini istedi. Mustafa Varank
, Cevat Olçok, Hasan Kaçan
'ın da kurucuları arasında yer aldığı 15 Temmuz Derneği'nin Başkanı Tarık Şebik, cezalar infaz edilmeye başlanınca hainlerin paniklemeye ve daha da saldırganlaşmaya başladığını belirtti. Şebi, "Geçtiğimiz günlerde Şehitler Köprüsü davasında sanık ve sanık yakınlarının, gaziler ve şehit yakınları ile kavga etti. Hükümler açıklandıkça bunlar bir çıkmazın içinde ve sesleri olduğundan fazla çıkıyor" dedi. Bu süreçte tüm kurumların hassasiyetle desteğini beklediklerini belirten Şebik, "Bu sadece AK Parti'nin değil, MHP'nin değil, CHP'nin de sahip çıkması gereken dava. CHP'nin milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanlarının da buralarda olması gerekir. Biz aylardır buralardayız ancak onları görmedik, görmüyoruz. En azından bundan sonra gelin, bu davalara sahip çıkın, diyoruz. Sadece oturmakla değil, gelin bizzat bu davaları takip ederek de hassasiyetinizi gösterin, diyoruz" dedi.