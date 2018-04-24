MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, CHP
ile İYİ Parti
arasında yapılan milletvekili transferine tepkisini sürdürdü. Bahçeli dün TBMM
Genel Kurulu'nun, Meclis'in açılışının 98. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplantısını izledi. Devlet Bahçeli TBMM'den ayrılırken, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili tartışmalar çerçevesinde kendisine eşlik eden milletvekillerine, "Siyaset hile ve hülle kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu. 9 NİSAN'DA ÖNGÖRDÜ
Büyük tepki çeken milletvekili transferini "CHP'ye FETÖ
'nün tavsiyesi" olarak niteleyen MHP'liler, MHP lideri Bahçeli'nin 9 Nisan'da divan üyeleri ve milletvekillerine verdiği yemekte, CHP'nin İYİ Parti'ye grup kurduracağını ve MHP'den de 5 milletvekilinin üzerinde çalışıldığını açıkça ifade ettiğini kaydetti. Bahçeli'nin "CHP İP'e grup kurduracak, bizden de 5 milletvekili üzerinde çalışıyorlar" tespitini partililerle paylaştığı ortaya çıktı. KAYBEDENLER İTTİFAKI
Bu arada CHP'den istifa eden 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılma kararına MHP'de olağan karşılandı. CHP-İYİ Parti ittifakını "Kaybedenler İttifakı" olarak niteleyen MHP'li kaynaklar söz konusu birlikteliğin Cumhur İttifakı karşısında bir şansı olmadığı görüşünde birleşiyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
, "
CHP FETÖ'cülerin koruyucusu, hamisi ve iş birlikçisi diye öteden beri söylüyorduk. CHP daha kendi adayını tespit etmeden İP'in derdine düşmüş. Bu durum CHP için "siyasi intihar"dır. Bu iki parti FETÖ Çatısı-FETÖ İttifakı olarak karşımıza çıkacak" değerlendirmesinde bulundu. İKİNCİ GÜNEŞ MOTEL REZALETİ
MHP
Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, "CHP geleneğindeki siyasi üçkâğıtçılık yeniden depreşti. CHP'den 15 milletvekilinin İP'e dizilmesi kararı, verilecek YSK
kararıyla kesinlikle ilgili olmayıp
, aylar öncesinden başlayan 'Gizli İttifak' görüşmelerinde alınmış, kılıf böyle hazırlanmıştır. CHP'den 15 vekilin istifa ettirilmesi siyasetin yüz karası Güneş Motel olayının yeni bir versiyonudur" dedi.