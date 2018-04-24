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Son Dakika: nın seri üretiminde flaş gelişme

Son dakika haberi... nın seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan projede ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 16:41 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 16:54
Son Dakika: Altay tankının seri üretiminde flaş gelişme

Milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimi ve na motor geliştirilmesi için başlatılan projede ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı.

İHALE SÜRECİNDE KARARA VARILDI

AA muhabirinin Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kara Kuvvetleri'nin günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir tanka sahip olması için yürütülen ihale sürecinde karara varıldı.

BMC OTOMOTİV İLE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verildi.

Altay tankının seri üretimine BMC'nin dışında Otokar ve FNSS talip olmuştu.

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Son Dakika: Altay tankının seri üretiminde flaş gelişme
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