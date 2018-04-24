Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Aranan PKK’lı yol kontrolünde yakalandı

Son dakika: Aranan ’lı yol kontrolünde yakalandı

Son dakika haberi... ’da jandarma tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında hakkında / terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı bulunan bir şüpheli yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 16:55
Son dakika: Aranan PKK’lı yol kontrolünde yakalandı

'da jandarma tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında hakkında / terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı bulunan bir şüpheli yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen yol kontrol ve arama uygulaması sırasında PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan M.Y. isimli şüphelinin yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

JANDARMADAN KAÇAK YAKIT OPERASYONU

Öte yandan, jandarma ekipleri yolcu otobüslerine madeni yağ dolumu yapıldığı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı. Ekipler operasyonla, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüse yakıt amaçlı madeni yağ dolumu yapıldığı esnada suçüstü yaparak şüphelileri gözaltına aldı.
İş yerinde yapılan aramalarda 2 bin 520 litre madeni yağ, 306 litre gaz yağı, 108 litre madeni yağ ve gaz yağı karışımı ile 36 litre kaçak mazot geçirildi. Olayla ilgili A.Ö., Y.Ö. ve N.Y. isimli 3 şüpheli ifadelerinin ardından gerekli işlemler yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

GÜVEN VE HUZUR UYGULAMASI

21 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı 23 uygulama noktasında toplam 272 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama esnasında 110 umuma açık iş yeri ve bin 473 aracın kontrol edildiği belirtildi. Uygulama esnasında 3 bin 951 şahıs sorgulanırken bu kapsamda 10 aranan şahıs yakalandı. Yine uygulama esnasında trafik kurallarına uymayan 42 araç sürücüsüne de ceza kesilirken, 32 aracın ise trafikten men edildiği açıklandı.

Son dakika: Tunceli'de PKK'ya büyük darbe! Sığınıklar imha edildi.. Teröristler öldürüldü

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Aranan PKK’lı yol kontrolünde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN