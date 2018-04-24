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: 'den uyarısı

Genel Başkanı Devlet , oynanan oyunlarla Türkiye'ye tuzak kurulduğunu söyledi. 15 'linin 'ye geçmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Bahçeli, CHP'nin 22 Nisan vakasıyla kendini ipe astığını belirterek "" uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 21:57 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 22:30
Son dakika: Bahçeli'den kaos uyarısı

Ayrıntılar geliyor...

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet 'nin 15 'li ile ilgili yaptığı açıklamayı SETA İstanbul Genel Koordinatörü Fahrettin Altun A Haber'de değerlendirdi.

Son dakika: Bahçeli'den 15 CHP'li uyarısı

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Son dakika: Bahçeli'den kaos uyarısı
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