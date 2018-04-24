Son dakika: Bahçeli'den kaos uyarısı

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Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 15 CHP'li ile ilgili yaptığı açıklamayı SETA İstanbul Genel Koordinatörü Fahrettin Altun A Haber'de değerlendirdi.

Son dakika: Bahçeli'den 15 CHP'li uyarısı