Son dakika: Bahçeli'den kaos uyarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oynanan oyunlarla Türkiye'ye tuzak kurulduğunu söyledi. 15 CHP'linin İyi Parti'ye geçmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Bahçeli, CHP'nin 22 Nisan vakasıyla kendini ipe astığını belirterek "kaos" uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 24.4.2018 21:57Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 22:30
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Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 15 CHP'li ile ilgili yaptığı açıklamayı SETA İstanbul Genel Koordinatörü Fahrettin Altun A Haber'de değerlendirdi.