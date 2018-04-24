Son dakika: TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında 64 sanığa müebbet!

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesindeki büyük salonda yapılan duruşmaya, 31 tutuklu, 2 tutuksuz sanıkla avukatları katıldı.
Müşteki avukatlarıyla izleyicilerin hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.
Mütalaada, 64 sanığın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
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