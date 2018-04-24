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Son dakika: Harbiye binası ve işgal davasında 64 sanığa müebbet!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde 'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile 'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 131 sanığın yargılandığı davada, 64 sanığın anayasayı "ihlal suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 17:09
Son dakika: TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında 64 sanığa müebbet!

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesindeki büyük salonda yapılan duruşmaya, 31 tutuklu, 2 tutuksuz sanıkla avukatları katıldı.

Müşteki avukatlarıyla izleyicilerin hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, 64 sanığın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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Son dakika: TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında 64 sanığa müebbet!
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