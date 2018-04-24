Son dakika: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Z.Ç, sanık İ.A. ile kapatılan FEM dershanesinde çalıştığını söyledi.

Sanık İ.A'nın fotokopi ve getir götür işleri yaptığını belirten Z.Ç, "Sanık İ.A'nın bir sorumluluğu, yöneticilik vasfı yoktu." dedi. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Söz alan sanık avukatları, gelen belge ve tanık ifadelerinden aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, eksik hususların tamamlanmasını talep etti. Söz alan tutuksuz sanık C.Ö, gelen belge ve tanık ifadelerine bir diyeceğinin olmadığını belirterek, adli kontrolün kaldırılmasını istedi.

Tutuksuz sanık İ.A. da tanık Z.Ç. ile bir dönem FEM dershanesinde çalıştığını dile getirerek, aleyhe olan hususları kabul etmediğini kaydetti. Diğer sanıklar da bu aşamada diyecek bir şeylerinin bulunmadığını belirterek, mahkeme dosyasına giren belgelerden aleyhte olan hususları kabul etmediklerini söyledi.

Sanık C.Ö. hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasına, dijital materyal raporunun beklenmesine, bazı sanıkların HTS kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan istemesi için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan Başaran Gençlik Derneği üyesi 9 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Mahkeme heyeti, önceki duruşmada 1 sanığın dosyasını ayırmıştı.