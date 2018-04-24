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yöneticisi otel odasında...

haberi... Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü () Başkanı (38), 'nın Serik ilçesinde kaldığı otel odasında ölü bulundu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 14:56
SHGM yöneticisi otel odasında...

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü () Başkanı (38), Antalya'nın Serik ilçesinde kaldığı otel odasında ölü bulundu.

OTEL GÖREVLİLERİ TARAFINDAN BULUNDU

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde kalan SHGM Hava Ulaşım Daire Başkanı Serkan Çelik, geçen pazar günü otel görevlileri tarafından odasının banyosunda hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Serkan Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Düşerek başını betona çarptığı tahmin edilen Serkan Çelik'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kurumu'na sevk edildi.

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SHGM yöneticisi otel odasında...
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