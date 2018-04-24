Son dakika: Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

Eskişehir'de sosyal paylaşım hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal paylaşım hesaplarından hakaret ettiği belirlenen Kenan A'yı (59) adresinde gözaltına aldı.

"Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama" gibi suçlardan arandığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.