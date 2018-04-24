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: Sosyal medyadan na hakarete tutuklama

haberi... 'de hesaplarından Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 09:25
Son dakika: Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

'de hesaplarından 'a hakaret ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal paylaşım hesaplarından hakaret ettiği belirlenen Kenan A'yı (59) adresinde gözaltına aldı.

"Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama" gibi suçlardan arandığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son dakika: Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
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