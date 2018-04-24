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operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede

'de, polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 11:51
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün düzenlediği, Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonunda 10 kişi yakalandı. Eğitimli polis köpeğinin de kullanıldığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 47 gram skunk, 574,62 gram bonzai, 910 uyuşturucu hap, 6,69 gram toz hap, 4,2 gram esrar, yavşan otu, sinek ilacı, çakmak gazı, uçak benzini, ruhsatsız 2 tabanca, 12 mermi, 1 pompalı tüfek, 208 fişek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 350 lira ele geçirildi.

Götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 10 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede
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