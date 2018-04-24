Yasakçı Almanya’ya seçim notası

Avusturya
ve Hollanda
'dan sonra Almanya
da Türkiye
'de 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi Almanya'da kampanyanın yapılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini tekrarladı. Kanada
'da G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Maas, gazetecilerin sorusu üzerine "Bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden 3 ay önceki dönemde, Almanya'da seçim kampanyası yürütülmeyecek" dedi. İLK TUR İÇİN TARİH 4-17 HAZİRAN
Bu arada Türkiye de Almanya'da oy sandığı kurulabilmesi için diplomatik girişimde bulundu. Seçimlerde Almanya'daki temsilciliklerde veya belirlenen bölgelerde oy sandığı kurulabilmesi amacıyla hazırlanan nota Alman Dışişleri Bakanlığı
'na gönderildi. Almanya'nın olumlu cevap vermesi durumunda oy sandıkları kurulabilecek. Yurtdışındaki seçmenler ilk tur için 4-17 Haziran tarihleri ile seçimin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.