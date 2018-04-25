Acılarınıza ortak olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul
'daki Ermeni Patrikhanesi'nde 1915 olaylarında hayatını kaybedenler için düzenlenen törene mesaj gönderdi. Türkiye'nin tarih boyunca daima paylaşan bir millet olduğunu belirten Erdoğan, "Bugün de ülke olarak bu mirasımızı muhafaza ederek, kardeşliği, empatiyi, barış ve huzuru güçlendirmeye çalışıyoruz. Ermeni vatandaşlarımızın tarihte yaşadığı acılara ortak olmak, bu acıları paylaşmak, Türk Milleti'nin vicdanî ve ahlâkî duruşunun bir gereğidir. İnşallah önümüzdeki dönemde de sizlerin acılarınıza ortak olmaya, sıkıntı ve sorunlarınıza çözüm bulmaya devam edeceğiz" dedi. Tek bir vatandaşın dahi ötekileştirilmesine müsaade etmeyeceklerini kaydeden Erdoğan, "Sizlerden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere fırsat vermemenizi istirham ediyorum" ifadesini kullandı.