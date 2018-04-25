Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, 20 gün önce telefonla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon kapsamında örgütün elebaşı olduğu gerekçesiyle Mert A. (33) hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Zanlının operasyondan 3 gün önce hakkında "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi nedeniyle teslim olduğu, götürüldüğü Mersin'in Tarsus ilçesindeki açık cezaevinden operasyonun gerçekleştirildiği gün firar ettiği belirlendi.

Zanlı Mert A'nın merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler çalışma başlattı.

Ekipleri fark edince kaçmaya başlayan zanlı, bir evin damında yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheli Mert A, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" ile "iletişim cihazlarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Adana merkezli 10 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik 5 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 59 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen zanlılardan 41'i tutuklanmış, 18'i adli kontrol şartıyla salıverilmişti.