Mahir Ünal: Grup Başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir

AK Parti MKYK sonrası önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "TBMM'nin 20 Temmuz'da aldığı kararı TBMM çatısı altında konuşan bir Genel Başkan'ın darbe olarak nitelendirilmesi her şeyi özetliyor. Grup Başkanvekilliği soytarılık yeri değildir, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na parmak sallama yeri değildir. Yüzde 52 ile seçilmiş Cumhurbaşkanı'na o parmağı sallayamazsınız. O parmağa sahip çıkmanızı öneririz. O sallanan parmağın arkasındaki iradenin o kişinin olmadığını da biliyoruz. Cumhurbaşkanına parmak sallayanlar çok iyi bilsinler ki, biz aman istikrar bozulmasın, büyükelçilerin önünde Meclis'e zarar gelmesin diye susuyorsak bunu zaaf sanmasınlar. Böyle hadsizlik, terbiyesizlik olamaz, bunu kabul etmeyiz. Bugün HZ Musa olmaktan bahsediyor, bizi Firavun diye nitelendiriyor. Firavun'u bilmez, Musa'yı bilmez. Kendisinden Firavun da, Musa da olmaz. Olsa olsa Musa'ya ihanet eden bir ssamira olur. Biz Musa'yı da, Firavun'u da biliriz, Samira'yı da biliriz. Lidere sadakati de, davayı da biliriz. Biz yol arkadaşına sadakatini biliriz. Bunların bizle konuşurken kendilerinin farkında olması gerekir." açıklamasını yaptı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN CHP İLE ALAKASI KALMAMIŞTIR"

Ünal, "TBMM'yi hedef alan 15 Temmuz darbesini kontrollü olarak yapıldığının nitelendirilmesi zaten her şeyi özetliyor. Kılıçdaroğlu aynı yalanları tekrar etmekten kaçınmıyor. Kendisinin yaptığı işlere baktığımızda değerlendirme yapacağımız bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun ne CHP ile ne Atatürk ile uzaktan yakından ilgisi kalmamıştır." açıklamasını yaptı.

Mahir Ünal "Başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değil. Herkes parmağına sahip çıksın"

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ İLE İTTİFAK GÖRÜŞMESİ

BBP ile yapılacak olan görüşmeye dair Ünal, "Genel Başkan ve sözcüler vasıtasıyla kapımız herkese açık olduğunu söyledik. BBP'nin Cumhur İttifakı'na açık desteği oldu. Bizim bu açıklamalardan sonra BBP ile görüşmelerimiz zaten devam ediyor. Elitaş ve benim katılımımla görüşeceğiz. Netleşmiş bir ittifak çerçevesi yok. Daha MHP ile de bir ittifak çerçevesi oluşturacağız. İttifak protokolü dediğimiz teknik bir detay için çalışmamız olmadı. BBP ile bir görüşmemiz var, Hüda Par ve DP ile bir görüşme şu an için söz konusu değil." açıklamasını yaptı.

CHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇEN VEKİLLER

"Güneş Motel vakası unutulmadı, mahşeri vicdanda büyük bir yara açtı. İnsan kendi iradesi ile seçilmiş bir vekilin böyle bir pazarlık içinde olmasından rahatsızlık duyuyor. Pazarlık her zaman parayla olmaz. Güneş Motel belki parayla oldu ama, biz burada ahlaki bir sorun gördüğümüz için tepki verdik. Siyasetin ahlakını korumak siyasetçinin görevi olduğuna inanıyorum. Panik durumu varsa, panik durumu yangından mal mı kaçırıyorlar diyen muhalefetindir. Biz hazırız, biz hep sahadayız. 80 - 90 bin kişilik mitingler yapmışız. Bizim kamuoyu ile iletişimle bir sorunumuz yok. Bakın adayımız belli, her şeyi kamuoyu önünde yaptık. Sordunuz bakın, BBP ile görüşeceğiz dedim, her şeyimiz şeffaf. İttifak yasasını neden çıkardık, her şey milletin gözünün önünde olması için. Bunlar 15 vekil gönderiyor falan, biz bu yasayı milletin gözü önünde yapın diye çıkardık. O vekiller dün İYİ Parti sıralarına oturmadı, sosyal medyada hala CHP'de vekil olarak görünüyorlar. Kiralık vekil deyince kızıyorlar. Sessiz mi kalalım. Siyaset etiğini korumak tabiiki bize d��şüyor. Bizim tepkimiz siyasi ahlaksızlığıdır. Buna herkes tepki göstermelidir. Bunu o gün o milletvekillerinin gözyaşlarında gördünüz. Hangi tehditle gönderdiler bilmiyorum ama sessiz ve derinden ağlıyorlardı." ifadelerini kullandı.

ADAY OLACAKLAR HAKKINDA

AK Parti'ye aday olacak kişiler hakkında konuşan Ünal, "Partimize aday olma işlemlerini bugün itibarı ile başlatıyoruz. Erkek adaylardan 6 bin kadın adaylar ve 18-25 yaş arasındakilere 3 bin, engel durumu olanlardan bin lira özel aİdat alınması kabul edilmiştir." dedi.

Mahir Ünal "Partimizin adaylık başvuruları bugün itibariyle başladı"

3 DÖNEM KURALI

3 dönem kuralı ile ilgili açıklama yapan Ünal, "3 dönem kuralı MKYK kuralına bırakılmıştı, MKYK bu yetkisini MK'ya devretti. Öyle bir envanter henüz çıkarmış değiliz." ifadesini kullandı.